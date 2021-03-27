بلغ العدد الاجمالي للكتلة الناخبة بعد المراجعة الدورية, للقوائم الانتخابية 392.438 .24 ناخب، في حين بلغ عدد المترشحين المحتملين على مستوى 58 ولاية 10.702 مترشح، حسب ما أفاد به اليوم السبت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي، في ندوة صحفية خصصت لتقييم نتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ان الهيئة الناخبة المسجلة، بمناسبة انتخاب المجلس الشعبي الوطني لموعد 12 جوان المقبل، وصلت 392.438 .24 ناخب من بينهم 23.486.979 ناخب موزعين عبر 58 ولاية 902.365 ناخب بالنسبة للجالية بخارج الوطن، مؤكدا أن هذه "النتائج مؤقتة لأن التسجيلات تنتهي في غضون اليومين القادمين وهي "لن تختلف كثيرا عن نتائج العدد الإجمالي للكتلة الناخبة، بعد المراجعة الدورية".

كما أشار أن عدد المسجلين الجدد إلى غاية اليوم بلغ 792 179 مسجل في القوائم الانتخابية، فيما بلغ العدد الإجمالي للمشطوبين 101.744 شخص.

و بلغ عدد المسجلين عبر المنصة الالكترونية، 3.276 مسجل واصفا هذه العملية بـ "الناشطة والفاعلة " في هذا المجال، نظرا لإقبال المواطنين عليها.

فيما تم تسجيل تغيير الاقامة بالنسبة لـ483 شخص وعدد طلبات الحصول على نسخة ثانية من بطاقة الناخب 2252 طلب وعدد المسجلين الجدد من حفاظ الامانة 12.350 ألف حافظ امانة.

و في رده عن الصحفيين، حول امكانية تمديد اجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قال شرفي أن المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، "يحدد هذه الآجال " و هو ما اعتبره "كافيا" لا سيما وانه تم مراجعة القوائم الانتخابية 3 مرات في غضون 5 أشهر.

وبالنسبة لسحب ملفات الترشح، قال شرفي أن "عدد ملفات الترشح التي تم سحبها إلى غاية اليوم السبت، بلغت 3.270 ملف منها 1420 ملف من طرف 55 حزب معتمد، و 1863 ملف في إطار القوائم الحرة "، مشيرا إلى أن أول ملف ترشح تم سحبه يوم 15 مارس الجاري بكل من ولايات سطيف والمسيلة وبومرداس وتلمسان.

كما أوضح رئيس السلطة انه تم تقديم "تسهيلات" للأحزاب الراغبة في الترشح في إطار احكام المادة 316 من قانون الإنتخابات، و التي تشترط جمع 25.000 توقيع، عبر 23 ولاية من خلال تمكين هذه الأحزاب من استلام الاستمارات واكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية بالعاصمة،اضافة الى مندوبياتها المحلية.

و يضيف شرفي أنه تم توفير مليون و 500 ألف استمارة، منها 126 الف استمارة تم توزيعها على المستوى المركزي للسلطة المستقلة لفائدة 5 احزاب تقدمت بطلبات في هذا الشأن .

أما على مستوى المندوبيات، فأكد نفس المسؤول أنه تم توزيع 702 10 ملف ترشح محتمل، من بينهم 2000 ملف موجها للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، إلى جانب توزيع 1.175.500 استمارة توقيعات، و 122.300 استمارة معلومات خاصة بالمترشحين.

وبخصوص دعم الشباب المترشح لموعد 12 جوان المقبل، أكد شرفي أنه سيتم اصدار قبل انطلاق الحملة الانتخابية "مرسوم تنفيذي" يحدد قواعد دعم الشباب.