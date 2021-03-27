شهدت مقابلة في الرابطة الثانية التونسية تسجيل نتيجة تاريخية دفعت الاتحاد المحلي للعبة إلى التدخل واتخاذ قرار بتعلق نتيجتها.

وعرفت مباراة مستقبل المحمّديّة والنّجم الرّادسي، اليوم السبت، في إطار الجولة قبل الأخيرة في المرحلة الأولى من الرّابطة الثانية تسجيل 14 هدفا وانتهت بالتّعادل 7-7 بين الفريقين.

هذه النتيجة دفعت بالمكتب الجامعي لكرة القدم في تونس إلى عقد اجتماع عاجل بتقنية الفيديو اتخذ خلاله قرار تعليق المصادقة على نتيجة المباراة.

كما قرر نفس المكتب إحالة ملف المباراة على لجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم للتحقيق واتخاذ ما تراه صالحا.