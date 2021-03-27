تأهل المنتخب النيجيري حامل اللقب ثلاث مرات إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد التعادل السلبي بين ليسوتو وسيراليون في المجموعة الثانية عشرة، في الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات، قبل مباراته ضد مضيفه بنين في الأمسية.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب النيجيري احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى النهائيات، إذ يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 لبنين (4 مباريات) 4 لسيراليون (خمس مباريات) وثلاث لليسوتو (5 مباريات).

ويكفي بنين نقطة واحدة من مباراتها ضد نيجيريا في العاصمة بورتو نوفو مساء لتلحق بها إلى النهائيات القارية.

وسافر منتخب "النسور الخارقة" على متن قارب إلى بنين بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

ولحقت نيجيريا المتوجة ثلاث مرات آخرها عام 2013، إلى النهائيات بالكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج (الحادية عشرة)، فيما تتنافس المنتخبات الأخرى على البطاقات السبع الأخيرة.