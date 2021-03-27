سجلت المؤسسة العمومية "متيجة إنارة" لولاية البليدة، اعتداء جديدا على شبكة الإنارة العمومية، مس هذه المرة إقليم بلدية الصومعة، حيث تمت سرقة 300 متر من الكوابل، حسبما علم اليوم السبت من ذات المؤسسة.

وأوضح المصدر أن "مؤسسة متيجة انارة سجلت اعتداء على الشبكة الكهربائية استهدف سرقة 300 متر من الكوابل على مستوى الطريق رقم 112 الرابط بين بلديتي الصومعة وبوفاريك".

ويعد هذا الاعتداء الرابع من نوعه على منشآت المؤسسة بالبلدية، من طرف عصابات تمتهن سرقة الكوابل النحاسية، وذلك بعد عملية سرقة 650 متر من الكوابل بنفس الطريق الولائي الرابط بين الصومعة وبوفاريك، يضيف المصدر.

وقد قامت المؤسسة بإيداع شكوى ضد مجهول لدى مصالح الدرك الوطني على أمل أن يتم إلقاء القبض على المخربين في أقرب وقت ممكن، حماية للمصلحة العامة للمواطن وللمؤسسة على حد سواء.

للتذكير، فقد كانت مصالح الدرك الوطني للبليدة قد ألقت مؤخرا القبض على المتهمين الرئيسيين بتخريب شبكة الإنارة العمومية بالجهة الغربية للولاية وصدرت بحقهما عقوبات مشددة.