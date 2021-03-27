دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي إلى تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل 30 مارس مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية ووقفة وطنية أمام وزارة التربية، لتذكير هذه الأخيرة بوعودها المقدمة لهم منذ العام الماضي.

أشار بلال تلمساني، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والناطق الرسمي لها، إلى أن هذا الإضراب الوطني يتزامن والذكرى الثانية لمسيرة الكرامة التي قدمت فيها جملة من المطالب والتظلمات من طرف أساتذة التعليم الابتدائي عبر كافة ولايات الوطن، وتذكير الوصاية بالوعود المقدمة للتكفل بها، وتصريح رئيس الجمهورية الذي ضخ فيهم الأمل لتسوية هذه الانشغالات.

وأورد بيان التنسيقية تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أن الأوضاع الاجتماعية شهدت ترديا وتراجعا خطيرا نتيجة انخفاض القدرة الشرائية مقابل جمود كتلة الأجور وعدم مسايرتها لوتيرة الارتفاع المطرد لكل المنتوجات بعد مرور سنة على الاجتماع الذي تعهدت فيه الوزارة بجملة من الالتزامات المرتبطة أساسا بالآجال التي قطعتها على نفسها من أجل تنفيذ خارطة الطريق وأرضية إصلاح الطور الابتدائي.

وعبر المكتب الوطني المؤقت للتنسيقية عن سخطه لمناورة رفع التجميد مؤخرا على المرسوم 14/266 وما يكتنف من غموض بخصوص المخلفات المالية المستحقة والمترتبة من تاريخ صدوره، مؤكدا على ضرورة تحقيق كل المطالب المرفوعة للوزارة دون التخلي عن أي مطلب على غرار العدالة والمساواة بين كل الأطوار واعتماد تثمين الشهادة كأساس رئيسي للتصنيف ومضاعفة النقطة الاستدلالية بما يواكب القدرة الشرائية، وتسوية التقاعد النسبي والمسبق بما يتماشى وخصوصية مهنة التدريس.

واعتبر بيان التنسيقية أن أساتذة التعليم الابتدائي عبر كامل الوطن أظهروا وعيا والتزاما مطلقا بما عهد لهم من مسؤوليات، خاصة في الفترة الاستثنائية مع جائحة كورونا، ضاربين مثالا رائعا بمراعاة مصلحة التلاميذ، إلا أن الوزارة –حسبهم- تنكرت ونقضت جميع تعهداتها والتزامها لما تم الاتفاق عليه وهو ما خلف حالة من الغضب والتوتر وفقدان الثقة وهو ما ينذر بالانفجار، مما استدعى دق ناقوس الخطر بهذا الإضراب الوطني لتحميل الوصاية مسؤولياتها وإخلاء التنسيقية مسؤولية ما سيحدث في حال بقاء الانسداد قائما وتجاهل المطالب المسلمة والوعود المقدمة منذ سنة كاملة من طرف الوزارة للوفاء بها، في انتظار عقد اجتماعات على مستوى المؤسسات لمناقشة المستجدات من أجل التصعيد في حال تعنت الوزارة وتجاهلها لمطالب الطور وتهميش ممثليه.