قتل العشرات، اليوم السبت، على أيدي قوات الأمن في ميانمار فيما وصفه نشطاء بأنه أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.

وتم تسجيل ما لا يقل عن 89 حالة وفاة، بما في ذلك أطفال، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي" عن مصادر محلية في ميانمار.

وجاءت هذه "المجزرة" في الوقت الذي تحدى فيه المتظاهرون التحذيرات وخرجوا إلى الشوارع في يوم القوات المسلحة السنوي.

وندد مسؤولون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعنف الممارس ضد المتظاهرين.

وبهذا يرتفع عدد القتلى خلال قمع الاحتجاجات منذ انقلاب الفاتح فيفري 2021 في ميانمار إلى أكثر من 400 قتيل.