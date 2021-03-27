توفي خمسة مسؤولين أمنيين سودانيين اليوم السبت إثر غرق عبارة كانت تقلهم بمدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان بسبب سوء الاحوال الجوية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادر رسمية.

و قالت المصادر ذاتها " أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ سبعة أشخاص من العبارة ذاتها كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر الواقع على الحدود السودانية المصرية".

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه كان على متن العبارة المنكوبة، 12 شخصا من ضمنهم مسؤولين قياديين في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا كمدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الجهاز وأفراد الحراسة وأشخاص آخرين، مشيرة إلى أنه من بين المسؤولين الذين لقوا حتفهم غرقا مدير الشرطة.

وأكدت وسائل الإعلام أن العبارة كانت متجهة من مدينة حلفا بالضفة الشرقية لبحيرة النوبة إلى أرقين بالضفة الغربية للبحيرة، لاستقبال وزير الداخلية والبنى التحتية ومدير الجمارك مبرزة أن الناجين تم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم جيدة .

وأشارت نفس المصادر، إلى أن غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.