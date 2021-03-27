أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، توجه القطاع نحو فرض "إجبارية" استعمال وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الأيام التحسيسية حول التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين برياض الفتح بالعاصمة، أن القطاع يشجع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الالكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة وتعميم وسائل الدفع الالكتروني بالمساحات التجارية والخدماتية.

وذكر رزيق أن القطاع اصدر مؤخرا قرارا وزاريا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري، بنسبة 20 بالمائة، إذا تمت عن طريق الدفع الالكتروني.

وأوضح نفس المسؤول أن القطاع يبذل حاليا مجهوداته مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل تخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الالكتروني.

ودعا الوزير الجمعيات المهنية و الاتحادات وجمعيات المستهلك إلى ضرورة تحسيس المواطنين والمتعاملين بأهمية وسائل الدفع الالكتروني في المعاملات التجارية.