سجلت الجزائر 93 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم السبت اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الحزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 116.750 إصابة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة تسجيل 3 وفيات بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 3.077 وفاة.

فيما تم تسجيل 82 حالة شفاء من الفيروس، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد حالات التشافي من الفيروس إلى 91.193 حالة.

وأضاف المصدر أن 33 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 10 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.