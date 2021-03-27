سجلت المديرية العامة للحماية المدنية 48 حالة وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني منذ بداية العام الجاري حسبما أفاد به اليوم السبت المكلف بالإعلام بذات المديرية الرائد رابح بن محي الدين.

وأوضح الرائد بن محي الدين خلال تنظيم المديرية الولائية للحماية المدنية حملة تحسيسية حول أخطار الغاز بساحة السلام بوسط مدينة البيض أنه تم إسعاف 1.291 شخصا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون مع تسجيل هلاك 48 شخصا منهم 12 عائلة بالكامل وقد خلال أزيد من 500 تدخلا لمصالح الحماية الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن.

وذكر ذات المتحدث أن هذه الحملة التحسيسية الوقائية تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من هذه الحوادث نظرا للارتفاع في معدل الاختناقات بالغاز سنويا ومختلف الحوادث الأخرى على غرار حوادث الطرقات.

وتسجل المديرية العامة للحماية المدنية سنويا أزيد من 3 آلاف حالة وفاة جراء حوادث المرور وحوالي 60 ألف جريح وما يقارب ألفين معاق حركيا، حيث يبقى العامل البشري السبب الرئيسي لهذه الحوادث وفقا لذات المصدر.