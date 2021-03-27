توفي اليوم السبت بالعاصمة الفرنسية باريس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأسبق والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين حاليا) رضا حمياني, عن عمر يناهز 77 سنة بعد صراع مع المرض، حسبما أفدت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الكنفيدرالية.

وشغل الفقيد الذي ولد في 4 ماي 1944 بعين تادلس (ولاية مستغانم)، عدة مناصب رسمية حيث تولى مهام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين 1992 و 1994 ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين 1994 و1995.

وكان حمياني، الذي نشط أيضا في مجال الأعمال، من الأعضاء المؤسسين لمنتدى رؤساء المؤسسات ورئيسا لهذه المنظمة بين 2006 و2014.

وفي بيان لها، اعتبرت الكونفدرالية أنه "بوفاة السيد رضا حمياني، فقدت الجزائر أحد أعمدتها ورجالها الوطنيين المخلصين، رجلا كرس حياته لخدمة وترقية المؤسسة الاقتصادية الوطنية".

وتابع البيان: "كان يستجيب دائما لنداء الوطن في كل الظروف، وتقلد عدة مسؤوليات تفانى في أدائها بإخلاص ومهنية ومسؤولية"، مضيفا أنه كان "عضوا وفيا لا يبخل أبدا في إفادة كل من يقصده من المتعاملين الاقتصاديين بخبراته المتراكمة ودرايته الواسعة بكل ما هو مرتبط بقضايا ترقية وتنافسية المؤسسة الاقتصادية الوطنية ورهان بناء وتنويع الاقتصاد الوطني".

"كان بسيطا ومتواضعا لكنه خبيرا ومدركا لضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني، فقضى حياته وكرسها لذلك الهدف دون ملل, لأنه يدرك جيدا أن قوة الدولة من قوة اقتصادها"، يقول بيان الكونفدرالية.

وتعمل عائلته حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقدام جثة الفقيد إلى أرض الوطن, ويتم لاحقا الإعلان عن تاريخ تشييع الجنازة، حسب مصادر من الكونفدرالية.