أعلن مهاجم المنتخب الفرنسي السابق، تييري هنري، انسحابه من جميع وسائل التواصل الاجتماعي حتى تقوم هذه المنصات بالمزيد من التصدي للعنصرية والمضايقات.

وبات النجم الفرنسي أحدث المشاهير الذين يقاطعون وسائل التواصل الاجتماعي على الأنترنت بسبب سوء المعاملة.

وفي بيان شاركه مع متابعيه البالغ عددهم 14.8 مليون متابع على تويتر وفايسبوك وإنستغرام، قال لاعب أرسنال السابق إنه سيبعد نفسه عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي اعتبارا من اليوم السبت.

وكتب تييري أن "الحجم الهائل للعنصرية والبلطجة وما ينتج عن ذلك من تعذيب عقلي لا يمكن تجاهله"، ودعا إلى المزيد من "المساءلة" على الأنترنت.

وأضاف: "من السهل جدا إنشاء حساب واستخدامه للتسلط والمضايقة دون عواقب والبقاء مجهولا". وأعلن أنه سيعطل جميع حساباته على جميع المنصات إلى أن يتغير ذلك، آملا أن يحدث في القريب العاجل".