أكد منذر بودن منسق تكتل المسار الجديد من بسكرة أن بعض المسؤولين بفتعلون المشاكل والبيروقراطية خاصة إذا تعلق الأمر بالشباب لعرقلة مهمة رئيس الجمهورية الذي يدرك جيدا ما تعيشه هذه الفئة .

وثمن صاحب مبادرة المسار الجديد منذر بودن في الكلمة التي ألقاها، بقاعة مركب سيدي يحي ببسكرة أمام حضور مشكل من القيادات المحلية للأرندي والطلبة الجامعيين، اللقاء الذي حظي به أعضاء المسار الجديد مع رئيس الجمهورية قبل يومين الذي كان حسب قوله ثريا بالنقاش الجاد وسمح بتناول جملة من المحاور منها السياسة الخارجية وأهمية إعطاء كافة التسهيلات في الحملة الانتخابية وقطاع الاستثمار.

كما تم الحديث عن مختلف العراقبل التي تعيق شريحة الشباب خاصة تلك التي ترتبط بالبيروقراطية التي يفتعلها بعض المسؤولين. وبرأي منسق تكتل المسار الجديد فإن رئيس الجمهورية الذي يملك النية الصادقة في خدمة البلاد يدرك جيدا ما يعانيه الشباب.

وأضاف منذر بودن أنه أكد رفقة أعضاء المسار الجديد لرئيس الجمهورية استمرارهم في عقد اللقاءات من أجل حث الشباب على اقتحام المجال السياسي والجمعوي. وكشف المتحدث أن لقاء بسكرة جاء بعد سلسلة من اللقاءات الولائية والمركزية وبعد ستة أشهر من إنشاء مبادرة "المسار الجديد ".

وينتظر أن يكون هناك لقاء وطنيا يضم جميع الكوادر لبحث مختلف مراحل هذا التكتل .