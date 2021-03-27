صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للمبارزة بالإجماع على الحصيلتين المالية و الأدبية لسنة 2020 إضافة إلى الموافقة على حصيلة العهدة الأولمبية 2017-2021 خلال أشغال الجمعية العامة العادية التي عقدت صبيحة اليوم 27 مارس بمقر الفيدرالية بالمرادية.

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة الرياضية فإن الجمعية العامة العادية جرت تحت إشراف ممثلتين من وزارة الشباب والرياضة كما شهدت حضور 22 عضوا من بين 30 المشكلين للجمعية العامة.

وفيما يخص التقريرين الأدبي و المالي فقد صادق عليه 10 أعضاء و هو عدد الحضور الذي يحق لهم التصويت، بينما العدد الإجمالي هو 14 عضوا.

كما قام الأعضاء بتنصيب لجان الترشيحات، التي ستشرف على التحضيرات للجمعية العامة الانتخابية المقرر إجراؤها في 10 أفريل المقبل بالإضافة إلى لجنة الطعون ودراسة الملفات ، لجنة تسليم واستلام المهام.