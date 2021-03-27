قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم السبت، إن قنصلا بإحدى القنصليات الجزائرية في بلد عربي يشرف شخصيا على تشكيل قائمة مستقلة ويدعمها.

وأكد مقري، خلال إلقائه كلمة في الملتقى الولائي للهياكل بالنعامة، أن هناك تلاعبات تمس نزاهة تشكيل القوائم، تحضيرا لتشريعيات 12 جوان القادم، متهما بعض المسؤولين في بعض الولايات بالتصرف خلافا لما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون من شفافية ويتدخلون في تشكيل القوائم الانتخابية.

وأشار عبد الرزاق مقري إلى أن قانون الانتخابات الجديد لا يزال دون إمكانية ضمان نزاهة الانتخابات.