يُنتظر أن يمثل غدا الأحد، أمام وكيل جمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، خمسة متظاهرين تمّ توقيفهم مساء أمس، في الجمعة 110 من الحراك الشعبي، من بينهم الطالب الجامعي نور الدين آيت سعيد.

وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الرأي، فإن المعنيين تم وضعهم تحت النظر بأمن دائرة سيدي امحمد، منذ توقيفهم، على أن يمثلوا غدا أمام محكمة سيدي امحمد.

وجاء هذا، بعد مشاركة الموقوفين في الجمعة 110 من الحراك الشعبي بالجزائر العاصمة، ورغم سيرها بشكل عادي في الفترة المسائية، إلا أن حملة من التوقيفات شملت عديد المناضلين عند نهايتها، من بينهم الناشط السياسي والشاعر محمد تاجديت، وهو معتقل رأي سابق، إضافة إلى الطالب الجامعي، والناشط في الحراك الطلابي، عبد النور آيت سعيد، وعديد النشطاء الآخرين منهم نبيل بوسكين، أبو حفص الهلالي، لعموري بولعميدي.

ويذكر أنه تم الإفراج نهاية فيفري الماضي، عن حوالي سبعين معتقل رأي، بين من استفاد منهم من الإفراج المؤقت، وبين من استفاد من العفو الرئاسي.