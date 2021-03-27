فندت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، مضمون بيان صحفي مزيف نسب لمصالحها ولقيادتها، يتضمن ادعاءات كاذبة متعلقة بعملية حفظ النظام، بخصوص استعمالها للغاز ممنوع دوليا ضد المتظاهرين أمس الجمعة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن المديرية العامة للأمن الوطني تفند تفنيدا قاطعا مضمون بيان صحفي مزيف نسب لمصالحها ولقيادتها، على صفحة موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، نشر اليوم، يتضمن ادعاءات كاذبة متعلقة بعملية حفظ النظام يوم الجمعة 26 مارس 2021.

وأشارت المديرية إلى احتفاظها بحقها في المتابعة القضائية ضد مسير هذه الصفحة، ودعت مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحيطة والحذر من مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يهدف مروجوها إلى تضليل الرأي العام وزرع البلبلة.