كشف وسائل إعلام مختلفة أن نادي الزمالك المصري يعيش نوعا من الاضطراب الفني والمتعلق بتحضيراته تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر في الثالث من أفريل القادم بملعب 5 جويلية. وكشف موقع " كورة" في تقرير مطول أن القلق سيطر على نادي الزمالك بسبب عدم استفادة اللاعبين من فترة التوقف الدولي، بعدما فشل المدرب بارتريس كارتيرون في خوض أي مواجهة ودية.

وأوضح نفس المصدر، أن الطاقم الفني لممثل الكرة المصرية اتفق على مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا وديًا، قبل أن يعلن عن إلغاء المباراة وتعويضها بمباراة ضد نادي الشباب.

وباغت كارتيرون، جهازه المعاون بإلغاء الوديتين قبل خوضهما بساعات قليلة، مفضلًا مواصلة التدريبات اليومية لرفع الحمل البدني للاعبين، دون الاهتمام بتجهيز اللاعبين فنيًا.

بعض مسؤولي الزمالك، انتقدوا قرار كارتيرون بعدم خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، منذ آخر مباراة خاضها الفريق أمام الترجي التونسي في 16 مارس الجاري. وطالب البعض داخل الزمالك، بضرورة خوض مباريات ودية قبل موقعة مولودية الجزائر، وذلك للوقوف على حالة اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز خارج الديار أمام مولودية الجزائر للحفاظ على آماله في الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الثالث بنقطتين فقط، خلف الترجي المتصدر برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر صاحب الوصافة بـ 8 نقاط.