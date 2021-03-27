وضعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت تصرف المواطنين ومرتفقي القطاع باقة متكاملة من الخدمات الرقمية والحلول المعلوماتية والتطبيقات الإلكترونية.

وحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها في" الفايسبوك "، أن فضاء "الهناء" يمكن للمؤمن اجتماعيا، الحصول عن بعد على الخدمات المتمثلة في استخراج شهادة الانتساب، شهادة الأحقية في الأداءات، الإطلاع على بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة وغيرها من الخدمات.

كما يمكن تحميل التطبيق عبر play store أو عبر الرابط https://elhanaa.cnas.dz