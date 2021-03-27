قررت النقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل، تنظيم احتجاج أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمانن الاجتماعي يوم الثلاثاء القادم، لإسماع صوتها للجهات المسؤولة.

وقالت النقابة أن الاحتجاج يأتي للوقوف على المطالب المرفوعة، لاسيما التحقيق في 136 مليار التي تم تحويلها لصالح العمال، وكذلك إعادة صياغة النظام الداخلي، والتحقيق في تعيين رؤساء ملحقات خارج قوائم الناجحين.

كما طالب عمال النقابة التي تعد فرعا للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتسهيل عقد جمعية عامة وطنية لمناقشة المشاكل التنظيمية، وعقد بروتوكول اتفاق فوري لرفع قيمة النقطة الاستدلالية ومنحة النقل والأجر، ضمن قائمة المطالب التي تنتظر التجسيد.