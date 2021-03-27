توفي سبعة أشخاص وأصيب 401 آخرون، إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به، السبت، بيان للحماية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته، أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 17 شخصا مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من أجهزة التدفئة ومسخنات الماء داخل منازلهم عبر عدة ولايات.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني، بـ72عملية تحسيسية عبر 14 ولاية (45 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ82 عملية تعقيم عبر 7 ولايات (33 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وذكر البيان أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهتين العمليتين 304 عون بمختلف الرتب، 55 سيارة إسعاف و36 شاحنة إطفاء.

ويضيف نفس المصدر، أن مصالح الحماية المدنية لولاية تڨر تدخلت من أجل تحويل 47 شخصا مصابين بتسمم غذائي.