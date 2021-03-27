أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أنها ستقر المبادئ التوجيهية المتعلقة بضرب الكرة بالرأس خلال التمارين على المستوى الاحترافي اعتبارا من الموسم المقبل حسبما نقله موقع روسيا اليوم .

ولطالما دعا ناشطون في هذا المجال إلى الحد من الضربات الرأسية خلال التدريبات في الأندية المحترفة لتقليص مخاطر الارتجاج في المخ على المدى الطويل.

وكشفت دراسة بإشراف الطبيب ويلي ستيوارت، المستشار في الأمراض العصبية في جامعة غلاسكو الاسكتلندية، نشرت في عام 2019، أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للوفاة من أمراض التآكل العصبي من عامة الناس.

وعانى البعض من لاعبي منتخب إنجلترا الذي حقق لقب كأس العام عام 1966 من أمراض مماثلة في حياتهم لاحقا. إذ كان نوبي ستايلز وجاك تشارلتون يعانيان من الخرف العام الماضي عند وفاتهما فيما يعاني أخ الأخير، بوبي، أسطورة مانشستر يونايتد من المرض حاليا.

وأعلنت الرابطة أنها ستطلق دراستين من أجل تحديد العوامل المؤثرة في الضربات الرأسية.

وقالت في بيان: ستحدد نتائج هاتين الدراستين المبادئ التوجيهية للضربات بالرأس خلال التدريبات في كرة القدم للمحترفين والكبار (الهواة) والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قبل موسم 2021-2022وستتم الموافقة على المبادئ التوجيهية من قبل عدد من الهيئات، بما فيها الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي بالتشاور مع الأندية واللاعبين والمديرين والأطباء.

وسبق أن تم توجيه نصائح إلى المدربين بعدم التدرب على الضرب بالرأس خلال التمارين للأعمار الصغيرة.