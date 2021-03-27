أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم السبت، على افتتاح الندوة الوطنية حول إستراتيجية الوقاية وتسيير المخاطر الكبرى.

وكشف الوزير، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح ، أن الدولة خصصت أكثر من 30 مليار دينار جزائري سنة 2020 لمجابهة الكوارث الكبرى وتعويض المتضررين.

وأكد الوزير أن سبب تفاقم الكوارث بالبلاد، راجع الى هشاشة المدن والأحياء وكثرة المباني العشوائية مع ضعف نظام التأمين ضد هذه الكوارث .

كما تم اكتشاف وجود نقاط ضعف في تسيير الكوارث بسبب نقص في التنسيق بين مختلف القطاعات، يضيف الوزير.