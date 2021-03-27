يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته، تحسبا لمواجهة بوتسوانا بعد غد الإثنين بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كان الكاميرون 2021.

وشهدت عودة الخضر إلى التحضيرات التحاق كل من رياض محرز، إسماعيل بن ناصر، عيسى ماندي، سفيان فغولي، والسعيد بن رحمة تحسبا لإمكانية مشاركتهم في المواجهة القادمة.

وسيخوض أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي حصة تدريبية مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء، تتخللها حصة فيديو للمعاينة.