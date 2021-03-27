انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق صباح اليوم بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة. وأسفر الحادث عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 29 آخرين، مع استمرار البحث.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

ووفق بيان رسمي لمحافظة القاهرة، جار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.وبدأت قوات الحماية المدنية ، صباح اليوم السبت، العمل على رفع الأنقاض بعقار "جسر السويس" المنهار في القاهرة.

وعند الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي من اليوم، "تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع "الثلاجة"، تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، حيث انهار البناء السكني المؤلف من 10 طوابق، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة".