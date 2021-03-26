أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية اليوم الجمعة, أن الوضع في البلاد أصبح "متدهورا" جراء موجة ثالثة من فيروس كورونا, محذرا من احتمال تدهور الوضع أكثر من ذلك.



وقال رئيس المعهد لوتار ويلر, خلال مؤتمر صحفي عقد في برلين, "هناك إشارات واضحة للغاية على أن الموجة الثالثة أصعب بكثير".



وأضاف "كل شيء يشير إلى حقيقة أن الوضع سيتدهور خلال الأسابيع المقبلة, وهو ما سيؤثر بشكل خاص على الأشخاص العاملين".



وقال أن "هناك الكثير من الإصابات في المنازل ومراكز الرعاية حيث ينتشر الفيروس أينما أصيب الناس", مشيرا إلى أن "تتبع جهات الاتصال يكون أكثر صعوبة عند التعامل مع السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا".



كما أشار إلى أن "عدد المرضى في وحدات العناية المركزة ارتفع بشكل حاد", محذرا من أنه "في حال لم يتم اتخاذ تدابير مضادة على الفور, فإن العواقب ستكون وخيمة".



ومنذ أسابيع, تشهد ألمانيا زيادة مطردة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وتواجه الحكومة انتقادات شديدة بشأن سياساتها المتعلقة بكورونا, عقب تراجع المستشارة أنجيلا ميركل أول أمس الأربعاء, عن إعلانها الإغلاق العام الصارم خلال عطلة "عيد الفصح" من 1 وحتى 5 أبريل القادم.



ودعا خبراء الصحة مرارا وتكرارا إلى إغلاق أكثر صرامة في ألمانيا, بما يتضمن فرض حظر تجوال ليلي.



وسجلت ألمانيا, اليوم الجمعة, أكثر من ألف و990 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة, حسب موقع "وورلدوميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.‎



ووفق ذات الموقع بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا حتى ظهر الجمعة, 2 مليون و737 ألف و55, منها 76 ألف و165 وفاة, و2 مليون و467 ألف و600 تعاف.





