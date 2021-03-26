شهد ملعب عمر حمادي ببولوغين، سهرة اليوم الجمعة، الداربي العاصمي الذي جمع الجارين إتحاد العاصمة وضيفه مولودية الجزائر، في لقاء متأخر عن الجولة 12 من الرابطة المحترفة الأولى.



ضيع أشبال المدرب منير زغدود نقاط الفوز أمام ضيفه مولودية الجزائر بعد أن فرض عليه الأخير التعادل بنتيجة 2-2 افتتح فيها باب التسجيل الاعب حمزة كودري في الدقيقة الرابعة لصالح الاتحاد، ليعدل النتيجة اللاعب عبدالنور بلخير لصالح المولودية في الدقيقة الـ 45.



في الدقيقة الـ 55 يرجح زين الدين بلعيد الكفة للاتحاد بإمضائه لهدف ثان في مرمى المولودية



عرف اقحام المدرب عمراني للاعب بن ساحة استفاقة هجوم العميد الذي ضل يضغط على دفاع الاتحاد لينجح بلخير في تعديل النتيجة مرة أخرى بعد تلقيه كرة ذهبية من زميله فريوي.

لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي هدفين لمثله.



