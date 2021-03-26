قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مساء الخميس، إن الصحافة وجهت للرئيس جو بايدن، خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، أسئلة سهلة، واصفا الأمر بأنه "سخيف".



وأثناء مقابلة على قناة "فوكس نيوز" مع برنامج "ذا إنغرام أنغل"، انتقد ترامب الطريقة التي تعاملت بها الصحافة مع بايدن خلال المؤتمر الصحفي، وقال إن الأسئلة التي وجهت للرئيس الأميركي "كانت غريبة وقد تم طرحها بطريقة ممتعة للغاية"، وأضاف أن الأمر بدا وكأنه "مجرد عالم مختلف، لم ير أحد شيئا مثله".



وأثناء المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد ظهر الخميس، تلقى بايدن 31 سؤالا من معظم الشبكات الإخبارية الرئيسية، على الرغم من عدم وجود أي منها من قناة "فوكس نيوز"، وغطى مجموعة من الموضوعات، من الصين إلى الهجرة، مع إعطاء أفكاره حول احتمال إنهاء التعطيل في مجلس الشيوخ.



كما أعلن بايدن أن إدارته تأمل في تقديم 200 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته، بزيادة الضعف على هدفه السابق البالغ 100 مليون، والذي تم تجاوزه بالفعل.