أودى انفجار قذيفة قديمة "لوبي" إلى وفاة طفل وجرج آخر بحي بوزيد في ورقلة أثناء العبث به بالحي ذاته، وقد تم نقل الجريح إلى جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بورقلة ووصفت حالته بالحرجة جدا.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن القذيفة القديمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية تم جلبها من صحراء ورقلة إلى الحي المذكور، وخلال العبث بها انفجرت مخلفة وفات طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ومعلوم أنها ليست المرة الأولى التي تنفجر فيها هكذا أجسام، حيث سبق وأن سجلت حالة مماثلة في السنوات الاخيرة مخلفة ضحايا

وقد طالب العديد من المواطنين في أعقاب الواقعة الجديدة من الجهات المختصة بالنظر في قضية القذائف القديمة الموجودة بصحراء ورقلة منذ الحقبة الاستعمارية والتي يجلبها أطفال للعب بها في أحيائهم غير مدركين لعواقب انفجارها.