تأهل المنتخب المغربي رسميا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021، بفضل تعادل بورندي - إفريقيا الوسطى (2-2)، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة (المجموعة الخامسة) من التصفيات المؤهلة للعرس القاري الذي سيقام بالكاميرون عام 2022 بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.

قلب منتخب بوروندي تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه منتخب إفريقيا الوسطى إلى تعادل 2-2، بعدما تقدم هذا الأخير بهدفين نظيفين سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و53، ثم سجل منتخب بوروندي هدفين عن طريق سعيدي نتيبازونكيزا وكريستوف ندواروجيرا في الدقيقتين 59 و80.

ورفع منتخب بوروندي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب موريتانيا الذي يواجه المنتخب المغربي في وقت لاحق من اليوم بينما رفع منتخب إفريقيا الوسطى رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وعلى ضوء هذه النتيجة، تأهل المنتخب المغربي رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المقبلتين حيث يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، وهو ما يعادل رصيد موريتانيا وبوروندي معا.