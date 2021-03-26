قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن أوروبا تواجه "حربا عالمية من نوع جديد" بسبب اللقاحات، معتبرا أن روسيا والصين تستخدمان اللقاحات الخاصة بهما لتعزيز "النفوذ".

ولم يتأخر رد الكرملين، الذي نفى أن تكون روسيا والصين تستخدمان لقاحيهما كـ"أدوات نفوذ" على الساحة الدولية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لا نوافق إطلاقا على اتهامات أن كلا من روسيا والصين تشنان حربا من نوع ما".

إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي لمواطنيه أنه سيكون بإمكان جميع البالغين الراغبين تلقي اللقاح قبل نهاية الصيف.