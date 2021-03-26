سيسجل تذبذب في توزيع مياه الشرب عبر 9 بلديات بولاية باتنة ابتداء من يوم الأحد المقبل و لمدة 10 أيام بسبب أشغال واسعة للصيانة على مستوى وحدة الإنتاج لسد كدية المدور، حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الإعلام والاتصال لمؤسسة الجزائرية للمياه وحدة باتنة.

وأفاد المكلف بالاعلام و الاتصال بالمؤسسة، عبد الكريم زعيم، أن الأمر يتعلق بالبلديات الممونة بمياه سد كدية المدور الكائن ببلدية تيمقاد وهي باتنة بما فيها القطب العمراني، حملة و تازولت وعين التوتة وبريكة (الرواق الأول) وأريس و إيشمول (الرواق الثالث) والشمرة وعين ياقوت وعيون العصافير (الرواق الرابع) بالإضافة إلى بعض المناطق بولاية خنشلة التي تتزود عبر الرواق الرابع للسد.

وتخص أشغال الصيانة التي برمجتها وحدة الإنتاج بسد كدية المدور تنظيف أحواض الترسيب التي ستكون على مرحلتين و ستدوم عشرة أيام، حسب توضيحات نفس المصدر الذي أفاد أن هذه العملية تندرج في إطار التحضير للفترة الصيفية وكذا للمحافظة على نوعية المياه الموزعة.

وقد اتخذت الجزائرية للمياه، وحدة باتنة، كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من العجز الذي سيسجل في الإنتاج خلال هذه الفترة فيما يخص كمية مياه السد الموزعة عبر أروقته الأربعة من ذلك الرفع من الطاقة الإنتاجية ل 135 نقب موجود عبر الولاية إلى أقصاها على مدار ال 24 ساعة.

و ستضع المؤسسة عبر صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، إعلانات لتبليغ المواطنين عن هذا التذبذب، وكذا عن طريق ومضات إشهارية عبر أمواج إذاعة الجزائر من باتنة.

وذكر زعيم أن أشغال الصيانة الخاصة بتنظيف أحواض الترسيب بوحدة الإنتاج لسد كدية المدور هي عملية تجرى كل سنة لكن ما يجعلها "ضرورة قصوى" هذه السنة هو شح الأمطار الذي عرفته المنطقة قبل التساقطات الأخيرة والذي ساهم في انخفاض منسوب مياه سد كدية المدور، كما قال.