أطاحت شبيبة الساورة، اليوم الجمعة، بمتصدر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفاق سطيف في إطار تسوية الرزنامة.

واحتضن المقابلة، المتأخرة عن الجولة 13، ملعب 20 أوت ببشار حيث عرف أبناء الجنوب كيف يحسمونها لصالحهم بنتيجة هدف مقابل صفر سجله مسعودي في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة تلتحق شبيبة الساورة بوفاق سطيف مولودية وهران في المرتبة الأولى برصيد 33 نقطة.

في مقابلة متأخرة أخرى أجريت اليوم بملعب الفاتح نوفمبر بتيزي وزو، واصل شباب قسنطينة سلسلة نتائجه الإيجابية منذ قدوم المدرب ميلود حمدي وعادوا بفوز كبير خارج الديار ضد شبيبة القبائل بنتيجة هدف مقابل صفر سجله منذر طمين في الدقيقة 65.

ويعتبر هذا الفوز الرابع على التوالي لأبناء مدينة الجسور المعلقة الذين تجاوزا منافسهم اليوم في جدول الترتيب متمركزين في المرتبة السابعة بـ30 نقطة، فيما يأتي "الكناري" في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.