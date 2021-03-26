سجل المهاجم إسلام سليماني الهدفين الثلاثين والحادي والثلاثين (30 و 31) مع المنتخب الجزائري لكرة القدم، سهرة الخميس، في مباراة الذهاب ضد زامبيا (3-3)، لحساب الجولة الخامسة (المجموعة الثامنة) المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021، المؤجلة إلى 2022، ليصبح بفارق خمسة أهداف عن أفضل هداف في تاريخ "الخضر" عبد الحفيظ تسفاوت (36 هدفا).

قدم مهاجم أولمبيك ليون (بطولة الدرجة الأولى / فرنسا) مردودا جيدا، بتوقيعه ثنائية ضد منتخب "شيبولوبولو"، بعدما غاب عن التهديف منذ المباراة الودية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1)، التي لعبت بتاريخ 10 أكتوبر 2019 بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة.

وينقص سليماني (32 عاما) الآن خمسة أهداف لبلوغ المركز الأول، الذي يسيطر عليه عبد الحفيظ تسفاوت على مدى عقدين، بعدما ارتدى القميص الوطني بين عامي 1990 و 2002.

ويأتي نجم "الخضر" السابق رابح ماجر في المركز الثالث في الترتيب العام (29 هدفا) متقدما على لخضر بلومي (27 هدفا) وجمال مناد (25 هدفا).

وقال تاسفاوت (87 مقابلة دولية) اليوم الجمعة في تصريح للإذاعة الوطنية "الأرقام القياسية موجودة لتحطيمها. سليماني مهاجم ممتاز وقد أظهر ذلك في عدة مناسبات، وهو قادر على إسقاطي رقمي القياسي".

والتحق سليماني خلال فترة الانتقالات الصيفية بنادي أولمبيك ليون بموجب عقد مدته 18 شهرًا، في صفقة حرة، حيث يمتلك سليماني هدفين في رصيده، بما في ذلك هدف في البطولة سجله الأحد الماضي، خلال الهزيمة التي تلقاها فريقه على أرضه أمام باريس سان جيرمان (2-4).

سيحاول سليماني الاقتراب من بلوغ الرقم القياسي لإبن مدينة وهران، عبد الحفيظ تاسفاوت، يوم الاثنين المقبل، بمناسبة استقبال "الأفناك" لمنتخب بوتسوانا في ملعب البليدة، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.