أدلى الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، بتصريحات مثيرة بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة بعد وصول المنتخب إلى الجزائر من زامبيا.

وقال بلماضي في تصريحات للصحافة بالمطار أنه لن يغادر العارضة الفنية لـ"الخضر" لأنه يملك مشروعا مع المنتخب الوطني، مضيفا أن ليس متعاقدا مع الأشخاص ولكن من الجزائر.

وأضاف صاحب 45 عاما أن هذا المشروع مشترك بوجود اللاعبين ومسؤولي الكرة في البلاد، معتبرا أن النجاح مرتبط باستقرار ونظافة محيط "الخضر" وهذا غير موجود حاليا –حسبه-.

وتابع بلماضي "بعض الناس يجب عليهم أن يحذروا ولا يأخذوا المنتخب كرهينة، نحن مقبلون على تصفيات كأس العالم ونعلم ما يعنيه هذا الحدث العالمي بالنسبة للشعب الجزائري، أنا لست سياسيا، أنا رياضي وفي عملي سأحاول تقديم كل ما هو ممكن، اللاعبون أيضا سيقومون بنفس الشيء".

وتأتي هذه التصريحات في خضم القبضة الحديدية التي استمرت لشهور بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والوزارة الوصية حول تعدل القانون الأساسي بـ"الفاف".