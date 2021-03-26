أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد المجيد تبون، مستعد للمرافقة مع البنوك وبعض المؤسسات من اجل دفع أجور العمال لاسيما المتضررين من انتشار الجائحة.

وقال لعباطشة، بعد لقاءه بالرئيس تبون، أنه تناولنا عدة مواضيع مهمة في القطاع الاقتصاد والاجتماعي، لاسيما المشاكل التي طالت بعض الشركات، وفُقدان مناصب وأجور العمال.

وتطرق الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على ضرورة خلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات والمبادرات للسماح للمسيرين والمتعاملين الاقتصاديين إعطاء وتيرة جديدة للتنمية والاقتصاد الوطني.

وكما أكدنا للرئيس أن هناك نوع من الركود الاقتصاد، خاصة وأن هناك بعض الملفات العالقة في المؤسسات والإدارات.