أقدم صباح اليوم الجمعة، سائق متهور كان على متن سيارة تجارية من نوع 404 على دهس شخصين على الطريق الوطني رقم 100 أمام محطة الخدمات شادي ببلدية التلاغمة بولاية ميلة قبل أن يلوذ بالفرار.

الضحيتان هما (ب - ع) البالغ 61 سنة من العمر له جرح عميق بالجبهة وآلام بالرأس، و(ع - ح) البالغ 78 سنة من العمر له جرح عميق بمؤخرة الرأس وآلام بالجسم، تم نقلهما من طرف أعوان الحماية المدنية نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى التلاغمة.

و يذكر، أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها في ظرف ثلاثة أيام بولاية ميلة، حيث تعرض شرطي بفرجيوة مساء الأربعاء الماضي إلى حادثة دهس متعمدة من قبل سائق متهور.