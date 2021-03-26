أفضت المتابعة المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فايسبوك" الذي يحتل المراتب الأولى بين مختلف فئات التواصل إلكترونيا، لتحديد هوية متورط في الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وبحسب بيان صحفي تسلمت "الخبر" نسخة منه، صادر عن خلية الاتصال بأمن ولاية تبسة، أنهت قوات الشرطة التابعة لفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، التحقيق في قضية تتعلق بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع المساس والاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام عبر الكتابة على فايسبوك، بعد رصد منشور، تم من خلاله الطعن والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع الاستهزاء بشعائر الدين الإسلامي، ليتم بناء على ذلك فتح تحقيق في القضية باستعمال مختلف الوسائل التقنية الخاصة بتحديد الهوية الحقيقية لصاحب الحساب ومكان تواجده، والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تورط شخص يبلغ من العمر19 سنة في القضية.

وبعد التنسيق مع النيابة المختصة تم توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حقه أمرا يقضي بالإفراج مع تأجيل النطق بالحكم.