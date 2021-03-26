تجددت في جمعة اليوم مسيرات أخرى للحراك الشعبي، بالعاصمة وبعدة ولايات من الوطن.

وفي عاصمة البلاد فور الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، خرجت الحشود في مسيرات عبر مختلف شوارع قلب المدينة، من ساحة أول ماي، باب الوادي وغيرها صوب البريد المركزي. ورفع المشاركون الشعارات المألوفة المطالبة بالتغيير الجذري والإفراج عن المعتقلين.

العاصمة

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

بجاية

في بجاية وكما جرت العادة خرجت حشود من الموطنين للتأكيد على مطالب الحراك.

البويرة

كالعادة تجمع المشاركون في المسيرة رقم 110 من الحراك الشعبي اليوم مباشرة بعد صلاة الجمعة بالبويرة بساحة الشهداء التي شهدت انطلاق المسيرة للمطالبة بالتغيير الجذري . و التقت الحشود القادمة من حي 1100 مسكن ومن ساحة الشهداء مرورا بساحة رحيم غالية أمام محور الدوران لمقر ولاية البويرة، اين أطلقوا العنان لحناجرهم المطالبة بالتغيير الجذري و ترديد الشعارات المتعارف عليها. هذا وشهدت المسيرة رقم 110 التحاق عدد كبير من المشاركين من رجال ونساء وحتى عائلات.

تيزي وزو

مسيرة اليوم بالشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو لم تختلف عن سابقاتها من حيث التجنيد و الشعارات التي رفعها المشاركون مما يدل على بقاء سكان المنطقة أوفياء للحراك الشعبي وعلى تجسيد مطالبه.

كما جرت العادة انطلقت المسيرة مباشرة بعد خروج المصليين من المسجد الرئيسي لمدينة تيزي وزو الشيخ ارزقي الشرفاوي باتجاه شارع لعمالي أحمد ليلتقوا هنالك بالمواطنين القادمين من جامعة حسناوة ليسيروا جميعا باتجاه ساحة الشمعة المتواجدة بالمدخل الغربي لعاصمة الولاية تيزي وزو.