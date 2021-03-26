سارعت السلطات المحلية إلى التوقف عن تهيئة إحدى التجزئات الاجتماعية بقرية بئر مسعود ببلدية أولاد أمعرّف جنوب شرقي ولاية المدية بعد العثور على رفات لخمسة أشخاص الحادثة وقعت بداية من الاثنين الفارط إلى غاية أمس الخميس.

وقد حضرت الشرطة العلمية مرتين إلى المنطقة وذلك يومي الاثنين أين تم العثور يومها على رفاتين كما حضرت الخميس ليتم مجددا العثور على ثلاثة آخرين.

ورجح بعض المهتمين إمكانية وجود مقبرة تعود إلى زمن بعيد خاصة وأن المنطقة كانت آهلة.

وحسب مصدر مطلع، فإن لجنة مشكّلة من ممثلين عن السلطات الأمنية ووزارة المجاهدين ومختصين في علم الآثار ستتولى تحديد ماهية هذه الجماجم والرفات.