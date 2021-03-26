حتى الآن تشهد هذه الفترة العديد من اللقاءات المثيرة والممتعة، بعد استئناف التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون 2021، في الجولتين الأخيرتين الخامسة والسادسة، ويأمل كل منتخب في حصد بطاقة العبور إلى الحدث الأكبر والمشاركة في البطولة الإفريقية.

واستطاع حتى الآن 14 منتخبا حجز أماكنهم ببطولة أمم إفريقيا القادمة، فيما لا يزال حوالي 10 مقاعد خالية.

وفيما يلي أبرز المتأهلين إلى بطولة أمم إفريقيا 2022:

1- الكاميرون

2- الجزائر

3- غينيا

4- الغابون

5- غامبيا

6- مصر

7- جزر القمر

8- مالي

9- زيمبابوي

10- السنغال

11- تونس

12- غينيا الإستوائية

13- غانا

14- بوركينا فاسو

ويستعد الخضر متصدر الترتيب في مجموعته إلى أخر مواجهاته مع بوتسوانا متذيل الترتيب، الاثنين القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا.