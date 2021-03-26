أعلنت الجزائرية للمياه بولاية البويرة، مساء أمس، عن انقطاع في التزود بمياه الشرب في اثنتي عشرة (12) بلدية بداية من مساء يوم الإثنين المقبل بسبب التوقف التقني لمحطة معالجة الماء الشروب "تلزديت".

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ردا على انشغالات زبائنها أنه رغم برمجة التوقف التقني للمحطة بيوم الثلاثاء المقبل إلا أن توقف التزود بالماء يبدأ يوم الإثنين وذلك من أجل أن يتسنى للمؤسسة ملأ جميع الخزانات التابعة لها ليتم توزيعها يوم الأربعاء على الزبائن.

وأضاف ذات المصدر، أن أشغال الصيانة ستتواصل حتى صباح يوم الجمعة المقبل وعودة التموين بالمياه سيكون تدريجيا ابتداء من مساء نفس اليوم.