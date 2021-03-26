حددت وزارة التربية الوطنية، تاريخ إجراء الامتحان المهني للالتحاق ببعض الرتب في القطاع يوم 24 أفريل المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن هذا الامتحان يخص رتب سلك التفتيش (مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني) وكذا رتبة مستشار التغذية المدرسية.

وأعدت الوزارة جدولا لسير الاختبارات، بالنسبة لرتبة التفتيش برمجة ثلاثة اختبارات متمثلة في اختبار في الاختصاص واختبار في هندسة التكوين وآخر في تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

و بالنسبة لرتبة مستشار التغذية المدرسية سيتم إجراء اختبارين: الأول في الاختصاص والثاني ذي طابع إداري أو تحرير إداري.