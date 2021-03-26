أعلنت السلطات الشيلية عن إغلاق كامل للعاصمة، سانتياغو، و17 بلدية أخرى، ابتداءً من الساعة الخامسة من صباح غد السبت.

ونقلت صحيفة "البيان"، صباح اليوم الجمعة، عن كاثرين مارتورل، نائبة وزير الداخلية في الشيلي، أن منطقة العاصمة سانتياغو، علاوة على 17 بلدية أخرى، ستشهد حالة إغلاق كامل ابتداءً من السابع والعشرين من مارس ، غدا السبت، وتحديدا، في الساعة الخامسة صباحا.

وأفادت بأن سبع بلديات ستعود إلى فرض الحجر الصحي في عطلة نهاية الأسبوع، فيما ستخفف ثلاث بلديات أخرى بعض القيود كجزء من خطة الطوارئ الصحية العامة للحكومة الشيلية.

وجاءت عملية الإغلاق في الشيلي على خلفية رصد معهد الصحة العامة، السلالات، التي ظهرت في المملكة المتحدة والبرازيل، داخل البلاد، الأمر الذي دفعها إلى تشديد الإجراءات على المسافرين من الدول الأخرى.

وفي السياق نفسه، قامت الشيلي بتطعيم 6 ملايين و99 ألف و408 أشخاص بجرعة واحدة، و3 ملايين و166 ألفا و96 شخصا بجرعتين.

سبق أن أعلنت الحكومة في الشيلي، أمس الخميس، تسجيل 7023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 954762 حالة، فيما توفي 122 مصابا، ليبلغ إجمالي الوفيات 22524.