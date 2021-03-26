قال رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، ورئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية، كمال جنوحات، أن الجزائر لم تتوقف عن تقديم لقاح "استرا زينيكا" الأنجلو ـ سويدي

وأشار ورئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية، لإذاعة سطيف، إلى أنه كان يعلم أنها حرب مخابر ولوبيات، لم نسجل أي مضاعفات خطرة، مؤكدا أن اللجنة العلمية سيطرت تماما على الفيروس الجديد من خلال إجراء تحقيق مباشر وسريع لأولى الإصابات والوضع متحكم فيه وغير مقلق.

وتابع جنوحات أن الجزائر تجنبت حدوث الموجة الثالثة للوباء التي يشهدها العالم حاليا بفضل قرار الغلق الكلي للرحلات والحدود، مستبعدا عودة الرحلات، منتقدا المطالبين بفتح الحدود، حسبه: "كانوا يريدون إدخالنا في الموجة الثالثة التي يعرفها العالم حاليا ونحن تفاديناها". كما استبعد رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، العودة إلى الحجر خلال شهر رمضان.