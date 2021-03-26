أكد رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، ورئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية، البروفيسور كمال جنوحات، أن 50 إلى 80 بالمائة من المواطنين أصيبوا بوباء كورونا دون ظهور أي أعراض، وممكن جدا أن نسبة المناعة الجماعية لدى الجزائريين قد فاقت 50 بالمائة .

وقال البروفيسور كمال جنوحات، في حوار خص به إذاعة سطيف الجهوية، "قمنا بدراسة ميدانية على 1000 شخص متبرع بالدم اكتشفنا أن أكثر من 50 بالمائة أصيبوا بكورونا ولم تظهر عليهم أعراض .

وأكد جنوحات أن الحجر الجزئي ساهم في ارتفاع مناعة القطيع، ومثال ذلك سطيف التي شهدت موجتين كبيرتين للإصابات شكلتا مناعة قوية عند مواطني الولاية فاقت بكثير نسبة 50 بالمائة".

وأضاف أن الجزائر ماضية في طريق الانتصار على هذا الوباء قبل نهاية العام إن شاء الله إذا واصلنا بنفس الوتيرة وحافظنا على الوقاية.