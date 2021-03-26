تقرر الإعلان عن جائزة نوبل للسلام وجوائز الأدب والعلوم والاقتصاد في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت لجنة نوبل النرويجية، أخيراً، إن هناك 329 مرشحاً هذا العام، من بينهم 234 شخصاً و95 منظمة. كان عدد الترشيحات لجائزة نوبل للسلام ثالث أعلى عدد منذ عام 1901.

ومن بين المرشحين المعروفين الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرغ، وأعضاء الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والناقد السجين للكرملين أليكسي نافالني، وسفيتلانا تيخانوفسكايا من بيلاروس، وهي ناشطة ديمقراطية تعتبرها المعارضة الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية من المنظمات الدولية، التي ورد ذكر اسمها لدورها في تنسيق الاستجابة ضد جائحة فيروس "كورونا". وحصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة السلام لعام 2020.

وقال منظمون إن جائزة نوبل للطب تفتتح الإعلانات السنوية للجائزة في الرابع من أكتوبر. وفي اليوم التالي، سيتم الإعلان عن جائزة الفيزياء، تليها الكيمياء في السادس من الشهر نفسه.

ومن المقرر تسليم جائزة نوبل للآداب في السابع من أكتوبر. و الإعلان عن جائزة العلوم الاقتصادية بعد أيام قليلة في 11 من أكتوبر.

وباستثناء علم الاقتصاد، تم منح الجوائز من جانب الصناعي السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت.

ويتم تقديم الجوائز تقليدياً في 10 ديسمبر في ستوكهولم وأوسلو، في ذكرى وفاة نوبل.