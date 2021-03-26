نقلت وسائل إعلام روسية عن الشركات المصنعة للقاح الروسي، أن قيمة عائدات تصدير لقاح سبوتنيك V ستتراوح بحلول نهاية العام بين عدة مئات من ملايين الدولارات إلى 1 مليار دولار.

ورأى أليكسي ربيك، مدير شركة "أر ـ فارم" أن زيادة ملموسة في الإمدادات في الخارج ستبدأ في نهاية الربيع، فيما تعمل شركات الأدوية الروسية الآن على تلبية الطلب على اللقاح في السوق المحلية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تكن هناك شحنات كبيرة للمشترين الأجانب.

ولفت ربيك في هذا الشأن إلى أن التركيز الرئيسي سيظل حتى أفريل وماي على توفير التوريد المحلي للقاحات، وبحلول نهاية الربيع سيكون من الممكن زيادة نشاط توريد سبوتنيك إلى الأسواق الخارجية. وأشار أليكسي ربيك إلى أن حجم الصادرات سيتجاوز حاجز المليار دولار بحلول نهاية الصيف.

وتم تسجيل لقاح سبوتنيك V حتى الآن في 56 دولة، وتلقت روسيا، حسب تصريح صادر عن رئيس الصندوف الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، طلبات أولية لتوريد أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح سبوتنيك V التي يتطلب التطعيم به إدخال جرعتين، فيما تبلغ تكلفة الجرعة الواحدة للأسواق الدولية أقل من 10 دولارات.

يشار إلى أن اللقاح الروسي سبوتنيك V، وفق تقييم شركة الأبحاث البريطانية "YouGov"، يعد أحد أكثر اللقاحات شهرة وشعبية في العالم.

وأظهر مسح شمل 9.4 ألف شخص من آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، أن لقاح سبوتنيك V ، ولقاح فايزر - بيونتيك في الصدارة.