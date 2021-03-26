كشف الخبير الدولي في السلامة المرورية الدكتور امحمد كواش، أن الجزائر تسجل 10 معاقين يوميا جراء حوادث المرور.

وقال الدكتور كواش في حديث لإذاعة سطيف ، أن الجزائر سجلت خلال شهري جانفي وفيفري أزيد من 407 قتلى و 5014 جريحا كثير منهم في حالة خطرة بمعدل 7 وفيات يوميا، وتصل إلى 12 حالة وفاة يوميا بعد احتساب الجرحى الذين يتوفون خلال شهر من الحادث.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل خلال 2020 وفاة 2800 قتيل و25 ألف مصاب، وفي كل عام لدينا 4 ذروات للحوادث وهي: الدخول المدرسي، التقلبات الجوية، موسم الاصطياف وأيضا شهر رمضان حيث ترتفع دائما نسبة الحوادث.

وأكد الخبير الدولي في السلامة المرورية، أن سحب رخصة السياقة للمخالفين لم يأت بنتيجة، داعيا إلى تفعيل أسلوب التنقيط حتى يكشف الأشخاص الذين يُصٍرون على ارتكاب المخالفات باستمرار ومعاقبتهم.

وأشار امحمد كواش، إلى أن مدارس تعليم السياقة لا دخل لها مما يحدث من الكوارث، بل سلوك ونفسية السائق هي السبب، حيث نشاهد السائق هو الذي ينقل مشاكله النفسية والاجتماعية والعائلية إلى الطرقات بأسلوب انتحاري وعنيف، وفي هذا الشأن طالب ـ المتحدث- بضرورة وضع فحص نفسي ودماغي وبسيكولوجي لكل مترشح للسياقة.