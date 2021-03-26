تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، غدا السبت وعلى مدار يومين، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ندوة حول الإستراتيجية الوطنية للوقاية وتسيير المخاطر الكبرى.

وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن الندوة التي تنعقد تحت شعار "مقاربة تشاركية ومدمجة"، تندرج في إطار مساعي السلطات العمومية الرامية إلى مواجهة المخاطر الكبرى المتعددة التي تعرفها الجزائر، حيث ستبحث سبل الوقاية من الكوارث الكبرى والتنبؤ بها أو تسيير الكارثة حين وقوعها والتعافي من آثارها وفقا لمقاربة علمية وتشاركية.

وستعرف الندوة مشاركة أكثر من 90 خبيرا يمثلون عددا من القطاعات الوزارية وأساتذة وباحثين إلى جانب 30 مؤسسة مختصة والجمعيات الناشطة في المجال، وينتظر أن تتوج أشغال الورشات الأربع للندوة بوضع معالم إستراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر الكبرى.